Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Yıldız isim...

Önümüzdeki sezon şampiyon olmak ve taraftarlarını mutlu etmek isteyen Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde çalışmalarına hız verdi. İki ezeli rakip yıldız oyuncuda ise karşı karşıya geldi. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2023- 11:58