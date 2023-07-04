2023-2024 sezonu yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler de harekete geçti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Yıldız isim...
Önümüzdeki sezon şampiyon olmak ve taraftarlarını mutlu etmek isteyen Beşiktaş ile Fenerbahçe, transferde çalışmalarına hız verdi. İki ezeli rakip yıldız oyuncuda ise karşı karşıya geldi. İşte o isim ve detaylar... | Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberi)
2023-2024 sezonu yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte kulüpler de harekete geçti.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Rangers'tan Ryan Kent'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertlilerin ikinci bombası ise Edin Dzeko oldu.