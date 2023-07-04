Yeni sezonda kalesini yabancı bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Dünya yıldızı listede
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde kaleci konusunda listede 3 isim var. Daha önce Dominik Livakovic ve De Gea isimleri öne çıkarken şimdi de sürpriz bir isim listeye eklendi. İşte transfere dair son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Yeni sezonda kalesini yabancı bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim ince eleyip sık dokuyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde ilk olarak Dominik Livakovic için düğmeye basan sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin İspanya'da oynamak istemesinden dolayı transferi sonuçlandıramadı.