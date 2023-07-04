Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cuadrado'ya yapılan teklif belli oldu!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde Cuadrado gelişmesi yaşanıyor. Bir süredir görüşme halinde olunan tecrübeli futbolcuya yapılan teklif belli oldu. Kolombiyalı yıldızın birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor. FB SPOR HABERLERİ
Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Takvim'de yer alan haberde gelecek sezon iddialı transferle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Juan Cuadrado için yeniden harekete geçti.
Fenerbahçe hem sağ bek hem de sağ kanat olarak oynayabilen 35 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutmak istiyor.