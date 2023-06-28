Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken mevcut oyuncuların da takımdaki geleceği merak ediliyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - 2 yıldızdan sevindiren haber! "İsmail Kartal varsa..."
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son buluyor. Sarı-lacivertli kurmaylar koltuğu İsmail Kartal'a teslim ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının takıma gelişi ile bazın fubolcular ayrılık kararlarında değişikliğe gidiyor. Takımdan gitmesi beklenin 3 futbolcu, İsmail Kartal'ın gelecek olması ile ayrılma kararından vazgeçti. İşte o isimler... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal getiriliyor.
Yeniden Fenerbahçe'ye dönecek olan İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte bazı taşlar yerinden oynayacak.