Sezonu yeni teknik direktör İsmail Kartal ile açan Fenerbahçe, transferde büyük düşünüyor.
Fenerbahçe'den golcü bombası! Transferde flaş gelişme...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde transferde gündeme sürpriz bir isim geldi. Edin Dzeko'nun ardından bir golcü daha kadrosuna katmak isteyen yönetim bu noktada Brezilyalı yıldızı listesine ekledi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sezonu yeni teknik direktör İsmail Kartal ile açan Fenerbahçe, transferde büyük düşünüyor.
Rotasyonu bol ve güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerden üst üste hamleler geliyor.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan Kanarya, dünyaca ünlü yıldızları listesine aldı.