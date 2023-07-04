Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirmişti. Sarı-lacivertliler yeni sportif direktörün ise Mario Branco olduğunu açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni sportif direktörün de Mario Branco olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda, Sportif Direktörlük görevine Mario Branco getirilmiştir.

19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Branco; futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı; aynı zamanda Profesyonel Spor Yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansına sahip.

Portekiz Futbol Federasyonu'nda da farklı görevler üstlenen, 2022-23 sezonunda Takımımızda Futbol Operasyonu Direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco'nun yardımcılığına da yine kulübümüze Futbol Planlama Yöneticisi olarak hizmet eden, daha önce Futbol Akademimizde antrenör olarak görev almış olan Okan Özkan atanmıştır.

Sportif Direktörümüz Mario Branco ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

MARIO BRANCO KİMDİR?

Portekizli futbol adamı kariyerine Pontrevedra'da scout olarak başladı. Mario Branco, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş takımlarında da aynı görevi üstlendi.

2009 yılında Leixoes takımında sportif direktörlüğe başlayan Branco, son olarak Famalicao'da bu görevi üstlendi.

Mario Branco'nun kariyeri:

Famalicao, Sportif Direktör, 2020

PAOK, Sportif Direktör, 2018

Hajduk Split, Sportif Direktör, 2016

Estoril, Sportif Direktör, 2012

Astra Ploiesti, Sportif Direktör, 2011

Leixoes, Sportif Direktör, 2009

Steaua Bükreş, Şef Scout, 2008

Zaglebie Lubin, Şef Scout, 2006

Wisla Krakow, Şef Scout, 2005

Pontevedra, Şef Scout, 2004