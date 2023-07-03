Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için...
Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak istiyorlar. İki büyük kulüp, listesinde aynı ismi bulunduruyor. Siyah-beyazlılar ve sarı-lacivertliler transferde karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Beşiktaş kadrosuna Somaspor'dan Emrecan Bulut'u transfer etti.
Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.