Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için...

Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için...

Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak istiyorlar. İki büyük kulüp, listesinde aynı ismi bulunduruyor. Siyah-beyazlılar ve sarı-lacivertliler transferde karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2023- 00:41 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023- 00:41