Çok uzun süredir futbol gündeminde ilk sırada yer alan Arda Güler'le ilgili bilmece henüz çözülmedi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi!
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesine giren Arda Güler'in geleceği merak konusu. Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Ajax, Benfica ve Milan'ın ilgilendiği milli oyuncuya Arda Turan'dan tavsiye geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Başta Barcelona olmak üzere çok sayıda kulübün transfer etmek istediği genç yıldızın kararı büyük bir merakla beklenirken,
Takvim çok çarpıcı bir detaya ulaştı.