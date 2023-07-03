UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ile 27 Temmuz'da ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe sezonu açtı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal'dan flaş rapor! Yönetime tek tek iletti
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, sezona adeta fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Dersine çalışmış bir şekilde takımın başına geçen tecrübeli hoca, yönetime transfer isteklerini tek tek iletti. 62 yaşındaki isim, sarı lacivertli kurmaylardan 5 transfer talep etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, elindeki oyuncularla hazırlıklara başlarken, yönetimin önüne de ihtiyacı olan transferlerin listesini bıraktı.
62 yaşındaki tecrübeli hoca, camianın şampiyonluk isteğini karşılamak ve riske girmemek için takviyelerin en kısa zamanda takıma katılması isteğini de dile getirdi.