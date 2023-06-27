Fenerbahçe forvet hattını Edin Dzeko ile güçlendirirken, Boşnak golcünün 2021-22 sezonunda Inter'de birlikte oynadığı takım arkadaşı sol kanat Ivan Perisic de sarı-lacivertlilere önerildi.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Edin Dzeko'nun eski takım arkadaşı geliyor
Fenerbahçe'de transfede hız kesmiyor. Ryan Kent ile Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir transfere daha imza atmak istiyor. Kanarya,Boşnak golcünün eski takım arkadaşını gündemine aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sabah'ta yer alan habere göre menajerlerin Galatasaray'ın da kapısını çalması nedeniyle Fenerbahçe yönetimi bu transfere sıcak değil.
Ancak taraftarlar Inter'de toplam 35 gole katkı veren ikilinin çubuklu forma ile de başarılı işlere imza atacağına inanıyor.