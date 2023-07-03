Fenerbahçe yılın bombalarından birini patlatmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'den De Gea harekatı! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle giriş yapan Fenerbahçe'den bomba bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran David De Gea'yı gündemine aldı. Yönetimin İspanyol kaleciye yapacağı dev teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe yılın bombalarından birini patlatmak için harekete geçti.
Yeni sezonda yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isteyen ve bu bağlamdaki ilk hamlesini Dzeko ile yapan sarı-lacivertliler, kanat mevkisini de Ryan Kent ile güçlendirdi.
Kaleci bölgesine yabancı bir takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, listesine önemli isimleri aldı.