Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler kararını açıklıyor! Tüm Avrupa'nın gözü onda!
Fenerbahçeli taraftarların göz bebeği Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Adı Avrupa'nın en önemli kulüpleriyle anılan genç yıldıza Barcelona, Real Madrid, Benfica, Milan, Ajax ve Leipzig gibi takımlar talip olmuştu. Sarı lacivertlilerde kalma ihtimali de bulunan 18 yaşındaki yetenek, transferle ilgili kararını resmen açıklayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde gündemin en önemli maddelerinden birisi de takımdan ayrılacak futbolcular.
Özellikle Arda Güler'in geleceği büyük merak konusu oldu.