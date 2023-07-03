Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfried Zaha defterini yeniden açtı.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfried Zaha operasyonu! Bu hafta içinde...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Wilfried Zaha'dan vazgeçmiyor. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun menajeriyle bu hafta içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Teknik direktör İsmail Kartal, hücum hattına ayrı bir önem veriyor.
Gol yollarında etkili bir takım oluşturmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, girişimlerini hızlandırdı.