TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Wilfried Zaha operasyonu! Bu hafta içinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Wilfried Zaha'dan vazgeçmiyor. Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun menajeriyle bu hafta içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 06:40