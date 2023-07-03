F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 ayrılık birden
Arda Güler kararını açıklıyor!
Canlı Döviz ve Altın Kuru
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da o isme noter tespiti yapıldı Fırtına'da o isme noter tespiti yapıldı 12:55
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 ayrılık birden F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 ayrılık birden 12:37
Kartal'a Mısırlı kanat! İlk teklif iletildi Kartal'a Mısırlı kanat! İlk teklif iletildi 11:15
G.Saray'dan 2 KAP birden! Anlaşma... G.Saray'dan 2 KAP birden! Anlaşma... 10:15
Fırtına'ya sürpriz stoper önerisi! Fırtına'ya sürpriz stoper önerisi! 10:04
Beşiktaş'a transfer piyangosu! 4 milyon Euro... Beşiktaş'a transfer piyangosu! 4 milyon Euro... 09:53
Daha Eski
G.Saray istiyordu! İtalyan devinden yıldız isme kanca G.Saray istiyordu! İtalyan devinden yıldız isme kanca 09:16
Maaş isteği dudak uçuklattı! G.Saray... Maaş isteği dudak uçuklattı! G.Saray... 08:41
F.Bahçe golcü oyuncuyla anlaştı! F.Bahçe golcü oyuncuyla anlaştı! 01:26
F.Bahçe golcü oyuncuyla anlaştı! F.Bahçe golcü oyuncuyla anlaştı! 01:06
Trabzon'dan 3 Temmuz paylaşımı! Trabzon'dan 3 Temmuz paylaşımı! 00:43
F.Bahçe'den 3 Temmuz açıklaması! F.Bahçe'den 3 Temmuz açıklaması! 00:34
SON DAKİKA