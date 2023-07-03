FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal raporunu iletti! F.Bahçe'de yaprak dökümü... 3 ayrılık birden

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal, 3 futbolcu konusunda nihai kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 3 isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 12:38