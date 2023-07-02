FENERBAHÇE TRANSFER: İtalyanlardan transfer itirafı! Cuadrado ve Fenerbahçe...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertliler bu seneye transferde oldukça hızlı başladı. Yönetim bir süredir görüşme halinde olduğu Cuadrado konusunda da anlaşmaya çok yaklaştı. İşte transfere dair son detaylar... aspor.com.tr | DIŞ BASIN

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2023- 15:18 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023- 15:22