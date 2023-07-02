Fenerbahçe'de transferde hareketlilik sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER: İtalyanlardan transfer itirafı! Cuadrado ve Fenerbahçe...
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertliler bu seneye transferde oldukça hızlı başladı. Yönetim bir süredir görüşme halinde olduğu Cuadrado konusunda da anlaşmaya çok yaklaştı. İşte transfere dair son detaylar... aspor.com.tr | DIŞ BASIN
Fenerbahçe'de transferde hareketlilik sürüyor.
İsmail Kartal ile şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen yönetim kesenin ağzını açtı.
Edin Dzeko ve Ryan Kent'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde şimdi de bir sürpriz isim daha imzaya çok yakın.