Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den golcü bombası! Prensip anlaşmasına varıldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli golcü Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.
Gelecek sezona iddialı giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, operasyona son sürat devam ediyor.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.