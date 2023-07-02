Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve teknik direktörlüğe de İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan milli yıldıza transfer telefonu! "Yuvana dön"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Şampiyonluğa hasretine son verecek kadroyu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde deneyimli teknik adamın milli yıldıza transfer telefonu açtığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Sezonu Ryan Kent ve Edin Dzeko ile açan sarı-lacivertli ekipte şimdi gözler savunmaya dönmüş durumda.
Defans hattında revizyona gitme kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, listesini hazırladı.