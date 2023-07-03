Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den milli stopere dev teklif! İtalyanlar da devrede
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesine çevrildi. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna dahil eden sarı-lacivertli ekip savunmaya milli yıldızı transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna İtalyan devi de dahil oldu. İşte detaylar... | Fenebrahçe haberleri
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Ryan Kent transferini açıkladı.
Kanarya, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.