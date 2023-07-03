TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den milli stopere dev teklif! İtalyanlar da devrede

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesine çevrildi. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna dahil eden sarı-lacivertli ekip savunmaya milli yıldızı transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna İtalyan devi de dahil oldu. İşte detaylar... | Fenebrahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 19:26