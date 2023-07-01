Fenerbahçe 2023-2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde giriş yapacak.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'den ayrılık sözler! Premier Lig'e mi gidiyor
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yönetim buna göre temaslara başlarken bir süredir İngiltere'den teklif alan Osayi Samuel'in geleceğine dair açıklamaları ise dikkat çekti. İşte o sözler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe 2023-2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde giriş yapacak.
Sarı-lacivertliler geride bıraktığımız sezonu 2. sırada bitirdi.
Fenerbahçe'yi bu süreçte teselli eden tek şey ise Ziraat Türkiye Kupası oldu.