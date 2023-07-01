Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya Becao'nun alternatifini belirledi!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan Becao konusunda olumlu gelişmeler ortaya çıkmadı. Yönetim buna göre B planına geçerek listedeki ikinci isme yöneldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı lacivertlilerde son olarak uzun süredir akıllarda soru işareti haline gelen teknik adam meselesi çözüme kavuştu.
Kanarya eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.