İspanyol devi Barcelona, transferde birçok kulübü peşine takan Arda Güler'e yoğun bir ilgi gösteriyor.
FENERBAHÇE TRANSFER: Arda Güler için Barcelona'dan resmi teklif!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlaması kapsamında Arda Güler krizi ortaya çıktı. Takımda kalmak istemediği iddia edilen Arda Güler için Barcelona resmen devreye girdi. İşte transferin detayları... FB SPOR HABERLERİ
Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki oyuncu için transfer savaşı hız kazanmış durumda.
17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan yıldız oyuncu için kıran kırana bir yarış var.