Savunma hattına takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.
Fenerbahçe'de şok Becao gelişmesi! Transfer...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapma peşindeydi. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, Udinese'de top koşturan Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı. Ancak Kanarya'ya transferde kötü haber geldi. İşte detaylar.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertliler, yıldız isimleri listesine aldı.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından operasyona hız verildi.