FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük müjde! Dünya yıldızın geleceği belli oldu

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe rotasını tekrar transfere çevirdi. Kadrosuna Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu takviye eden sarı-lacivertli yönetim, hücum hattına bir ekleme daha yapmak istiyor. Kanarya, ilgilendiği dünya yıldızı için müjdeli bir haber aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)