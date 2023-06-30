TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta piyangosu! Yeni takımını duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Genk'e kiraladığı ve Belçika ekibiyle olan kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası sarı-lacivertlilere dönen Samatta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tanzanyalı golcüyü yeni sezonda kadroda düşünmeyen Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2023- 23:36