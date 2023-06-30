Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta piyangosu! Yeni takımını duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Genk'e kiraladığı ve Belçika ekibiyle olan kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası sarı-lacivertlilere dönen Samatta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tanzanyalı golcüyü yeni sezonda kadroda düşünmeyen Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Kanarya, 2023/2024 sezonu öncesi ilk takviyesini kanat bölgesine yaptı.