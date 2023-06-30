Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal bomba gibi geliyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal soluğu Samandıra'da aldı! Transfer listesini yönetime sundu
Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başladı. Tecrübeli çalışıtırıcı yeni sezonun sonuna kadar sarı-lacivertli ekibin başında kalacak. Kartal, gelir gelmez soluğu Samandıra'da aldı. Tesislerde sabahlayan 62 yaşındaki çalıştırıcı, takımdaki eksikleri tespit etti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal bomba gibi geliyor.
Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan İsmail Kartal, vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.
Çarşamba akşam üstü hac'dan dönen ve Başkan Ali Koç'la bir araya gelerek sözleşmeye imza atan 62 yaşındaki çalıştırıcı, ardından soluğu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde aldı.