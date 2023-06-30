Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası yaşanan teknik direktör belirsizliği son buldu.
FENERBAHÇE HABERİ - Konuşulanlar ortaya çıktı! İşte Ali Koç ile İsmail Kartal arasında yaşanan diyalog
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Koç ile Kartal kısa bir toplantı gerçekleştirirken, ikili arasında konuşulanlar ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, daha önce iki farklı dönemde takımı çalıştıran İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi." ifadeleri yer aldı.