İsmail Kartal Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sona eriyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarında sona geldi.

Sarı-lacivertli kurmaylar, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamak üzere.

Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmeyi imzaladıktan sonra, sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemine resmen başlayacak.

İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.