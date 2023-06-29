Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, teknik direktör sorununu da çözdü.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Isak Hien çalımı!
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe yeni sezon öncesi transferde gaza bastı. Sarı-lacivertlilerde bu noktada bir süredir gündeminde olan Rodrico Becao konusunda istediği sonucu alamazken listeye daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan Isak Hien'i aldı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, teknik direktör sorununu da çözdü.
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Kanarya, bir yandan transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.