FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Isak Hien çalımı!

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe yeni sezon öncesi transferde gaza bastı. Sarı-lacivertlilerde bu noktada bir süredir gündeminde olan Rodrico Becao konusunda istediği sonucu alamazken listeye daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan Isak Hien'i aldı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 14:57