2023-2024 sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de transferde çalışmalar sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler çılgınlığı! 11 takım sıraya girdiler
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde 2023-2024 sezonu için transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Arda Güler için 11 takım sıraya girdiler... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler şuana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer etti.
Fenerbahçe son olarak ise hoca konusunu netleştirdi ve İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.