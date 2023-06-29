SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Arda Güler çıkarması! Türkiye'ye geldiler
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan basınında çıkan habere göre Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun transferi için Türkiye'ye geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 22:02 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023- 22:12
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler'in transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geldi.
Haberde, Deco'nun Arda Güler'i takıma katmak için çok hevesli olduğu belirtildi.
18 yaşındaki oyuncuyla Barcelona'nın yanı sıra Real Madrid, Milan, Dortmund, Ajax gibi kulüpler de ilgileniyor.