SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Barcelona'dan Arda Güler çıkarması! Türkiye'ye geldiler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan basınında çıkan habere göre Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun transferi için Türkiye'ye geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 22:02 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023- 22:12