FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya dünya devi rakip oldu!

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde hareketlilik sürüyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından hoca olarak da İsmail Kartal'ı açıklayan yönetim şimdi bir santrfor daha almak istiyor. Fenerbahçe'nin bu noktada istediği oyuncu için dünta devi de talip oldu ve iş zora girdi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023- 09:20