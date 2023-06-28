SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Mert Müldür ile anlaşma sağladı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yeni sezon için transferine devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Mert Müldür ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin oyuncunun kulübü Sassuolo'ya ilk teklifi 2 milyon Euro. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sıradaki hedef Mert Müldür.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Gelecek sezon devam edecek yabancı kuralına da göz önüne alan Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen milli futbolcu için harekete geçti.

Sarı-lacivertli kurmaylar oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de yönetim Sassuolo'ya ise ilk teklif olarak 2 milyon Euro önerdi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Mert Müldür'ün İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Fenerbahçe, Sassuolo ile yapacağı görüşmelerde Mert'in bu sözleşme durumundan faydalanmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu, sadece 3 maçta 58 dakika süre buldu.