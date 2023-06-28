FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'den yönetime rest! O takımı istiyor

FENERBAHÇE TRANSFER: Sarı-lacivertlilerde 2023-2024 sezonunda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Arda Güler konusunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yönetim bir türlü kalmaya ikna edemeği isim aynı zamanda gitmek istediği takımı da gelen teklifler içinde belirttti. Bu takım ne Real Madrid, ne Sevilla ne de Benfica... İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2023- 09:37