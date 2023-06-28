Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler'den yönetime rest! O takımı istiyor
FENERBAHÇE TRANSFER: Sarı-lacivertlilerde 2023-2024 sezonunda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Arda Güler konusunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yönetim bir türlü kalmaya ikna edemeği isim aynı zamanda gitmek istediği takımı da gelen teklifler içinde belirttti. Bu takım ne Real Madrid, ne Sevilla ne de Benfica... İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Lacivertli yönetimin tüm ısrarlarına rağmen takımdan ayrılma kararı alan Arda Güler, gideceği kulüp konusunda kararını verdi.
Real Madrid, Barcelona, PSG, Newcastle United, Milan, Benfica ve Ajax gibi takımların gündeminde olan 18 yaşındaki genç yeteneğin önceliği Bundesliga devi Dortmund.