Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan konusu Arda Güler'in takımdaki geleceği...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Arda Güler giderse B planı hazır!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: 2023-2024 sezonu öncesinde transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan Arda Güler konusu sonrası yönetim B planına geçti ve Arda giderse genç yıldızı takıma kazandıracak. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.06.2023- 16:46
Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan konusu Arda Güler'in takımdaki geleceği...
Oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan genç yıldız, Avrupa'nın devlerini peşinde koşturuyor.