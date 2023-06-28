Haberde, "Fenerbahçe, Arda Güler'i takımda tutmanın zor olduğunun farkında. Onun yokluğunun fark edilmemesini sağlamak için gözünü başka bir yetenekli gence dikti bile. O da Juventus'tan Kenan Yıldız." ifadelerine yer verildi.