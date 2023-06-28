SON DAKİKA

Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı-lacivertliler, 2014/2015 sezonunda ve 2021/ 2022 sezonunun ikinci yarısında sarı-lacivertli takımı çalıştıran 62 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE'NİN NEFERİ

Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu… pic.twitter.com/O6JmoEQifU

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2023