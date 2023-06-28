FENERBAHÇE HABERLERİ: 2023-2024 sezonu öncesinde başkan Ali Koç öyle isimleri gündemine alıyor ki yeni sezon için büyük heyecan şimdiden yaşanmaya başladı. Yönetim Edin Dzeko gibi isim yapmış ve direkt katkı verecek 2 ismi daha gündemine aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ