Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda nihai karar verildi. Sarı-laciverlilerde bir süredir Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Lucescu isimleri yazılmıştı. Başkan Ali koç son kararı verdi ve İsmail Kartal'da karar kıldı. İsmail Kartal yarın (29 Haziran) saat 11.00'de Cidde'den özel uçakla İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atacak. F.Bahçe'den transferde G.Saray taktiği! FENERBAHÇE HABERLERİ: 2023-2024 sezonu öncesinde başkan Ali Koç öyle isimleri gündemine alıyor ki yeni sezon için büyük heyecan şimdiden yaşanmaya başladı. Yönetim Edin Dzeko gibi isim yapmış ve direkt katkı verecek 2 ismi daha gündemine aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ haberin devamı