İsmail Kartal Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
Kartal''dan yönetime: Takımda kalsın!
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İsmail Kartal Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! İsmail Kartal Fenerbahçe için İstanbul'a geldi! 19:02
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