FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal''dan yönetime: Takımda kalsın!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Sarı-lacivertli kurmaylar koltuğu bir kez daha İsmail Kartal'a devredecek. Tecrübeli hoca, daha önce de Vitor Pereira'nın ardından takımın başına geçmiş, sezon sonunda ise yerini Jorge Jesus'a bırakmıştı. Kartal, bu sezon yerini bıraktığı Jesus'un ardından gelmek üzere. 62 yaşındaki çalıştırıcı, henüz takımın başına geçmeden ilk isteğini yönetime iletti. Kartal, o ismin takımda kalmasını kurmaylara söyledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2023- 18:49