Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe transferde oldukça büyük oynuyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha'da mutlu son! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe transferi için uzun süredir yoğun uğraş verdiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncuya son teklifini iletti. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşme şartları da büyük ölçüde belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe transferde oldukça büyük oynuyor.
Takımın başına İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, yeniden atağa geçti.
Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Kanarya, hamlelerine devam ediyor.