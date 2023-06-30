FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha'da mutlu son! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe transferi için uzun süredir yoğun uğraş verdiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncuya son teklifini iletti. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşme şartları da büyük ölçüde belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2023- 06:40