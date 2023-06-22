Fenerbahçe'de Edin Dzeko için geri sayıma geçildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: 2. görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Dzeko'nun bonus maddeleri
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transfere dair sürpriz gelişmeler ortaya çıktı. Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Edin Dzeko konusunda anlaşmaya dair sürpriz maddeler ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Edin Dzeko için geri sayıma geçildi.
Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç bu transfer için her şeyi göze aldı.
Fenerbahçeli taraftarların heyecanla beklediği transferin ne zaman açıklanacağı ise merak konusu durumunda.