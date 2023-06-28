TRANSFER HABERİ: İtalyanlar duyurdu! Becao Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'nin bir numaralı gündem maddesi transfer. Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen sarı-lacivertli ekip birçok bölgeye takviye yapmak istiyor. Savunma hattını kuvvetlendirecek olan kurmaylar yıldız ismi kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı. Yönetim, İtalyan devine yaptığı teklifi yükseltti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2023- 06:40