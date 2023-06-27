TRANSFER HABERİ - Dünya yıldızından müjde! Fenerbahçe teklif yapmıştı

Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kesmeden sürüyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip, sağ bek bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Kanarya, listesinde bulundurduğu dünya yıldızından müjdeli haberi aldı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)