Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı çok istediği Wilfried Zaha ile ilgili gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Wilfried Zaha heyecanı! İsteği kabul edildi
Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sürüyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip hücum hattına bir ismi daha takviye etmek istiyor. Wilfried Zaha ile görüşmelerine devam eden kurmaylar, yıldız ismin flaş bir isteğini yerine getirdi. Böylece Zaha transferinde ibre tekrar Fenerbahçe'ye döndü. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Transferde hücum hattına ağırlık veren sarı-lacivertliler, üst üste hamleler yapıyor.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen yönetim, kadro planlama çalışmalarına erken başladı.