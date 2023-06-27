FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme: Kendine kulüp bul!

Yeni sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Ryan Kent ve Edin Dzeko ile açılışı yapan sarı-lacivertliler takviyeye devam edecek. Ancak Kanarya, bazı oyuncuları ile yollarını ayıracak. Yönetim, yıldız isme "Kulüp bul" talimatını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 18:38