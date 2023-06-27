Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezon da uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden yıldız isme: Kendine kulüp bul!
Yeni sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Ryan Kent ve Edin Dzeko ile açılışı yapan sarı-lacivertliler takviyeye devam edecek. Ancak Kanarya, bazı oyuncuları ile yollarını ayıracak. Yönetim, yıldız isme "Kulüp bul" talimatını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Kanarya sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da asıl istenen başarı gerçekleşmedi.