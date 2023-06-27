Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılacak isimler belirleniyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Serdar Dursun gelişmesi!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda takıma katılacak isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerden ayrılacağı iddia edilen Serdar Dursun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Serdar Dursun'du.
Alman basını, Darmstadt'ın Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediğini duyurdu.