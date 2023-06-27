Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Avrupa devi Arda Güler için düğmeye bastı! Fatih Terim'e sordular
Gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler, transferin en gözde ismi konumunda. Birçok kulübün istediği genç oyuncu için Benfica, Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'den görüş aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
18 yaşındaki genç yıldız için girişimde bulunan kulüplerden bir tanesi Benfica idi.
Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.