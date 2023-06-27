Fenerbahçe'ye kiralık transfer! Arjantinli yıldız geliyor

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de, önemli bir gelişme daha yaşandı. Transferde rotasını İtalya'ya kıran sarı lacivertliler, sürpriz bir isim için devreye girdi. Kanarya bu transferi kiralık olarak gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)