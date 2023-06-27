Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye kiralık transfer! Arjantinli yıldız geliyor
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de, önemli bir gelişme daha yaşandı. Transferde rotasını İtalya'ya kıran sarı lacivertliler, sürpriz bir isim için devreye girdi. Kanarya bu transferi kiralık olarak gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler transfer operasyonunda birçok futbolcuyla temas halinde.
Yönetim özellikle yaz transfer döneminde rotasını İtalya'ya çevirme kararı almıştı.