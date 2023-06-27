Flaş gelişme! Fenerbahçe transferde fiyat artırdı

Transferin en flaş takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Listesindeki futbolcularla görüşme halinde olan Kanarya'dan bomba bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, transferi için yoğun uğraş verdiği o yıldızda fiyat artırımına gitti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 11:51