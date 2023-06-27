Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak yaz transfer sezonuna hızlı başladı.
Flaş gelişme! Fenerbahçe transferde fiyat artırdı
Transferin en flaş takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Listesindeki futbolcularla görüşme halinde olan Kanarya'dan bomba bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, transferi için yoğun uğraş verdiği o yıldızda fiyat artırımına gitti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak yaz transfer sezonuna hızlı başladı.
Sarı-lacivertliler, Dzeko ve Kent'in dışında yeni takviyeler daha yapmayı hedefliyor.
Kanarya'nın bir süredir ilgilendiği isimler arasında Juan Cuadrado yer alıyor.