FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in babası hakkında şok iddia!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Birçok takımla transfer görüşmesi yaptığı belirtilen genç yıldızın babası hakkında çarpıcı bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 15:42