Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Arda Güler tartışma konusu olmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in babası hakkında şok iddia!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Birçok takımla transfer görüşmesi yaptığı belirtilen genç yıldızın babası hakkında çarpıcı bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcunun 1 sezon daha takımda kalmasından yana tavır koyuyor.
Ancak Avrupa devlerinin radarında olan milli futbolcunun kararı henüz netleşmedi.