TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Dünyaca ünlü yıldız ile...

Transfer harekatını hızla sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, bu sefer Hollandalı yıldız ile görüşmelere başlayacak. Kanarya, dünyaca ünlü ismi transfer etmek için harekete geçiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2023- 06:40