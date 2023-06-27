Patron çıldırdı... Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda dünya yıldızlarıyla dolu bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Dünyaca ünlü yıldız ile...
Transfer harekatını hızla sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, bu sefer Hollandalı yıldız ile görüşmelere başlayacak. Kanarya, dünyaca ünlü ismi transfer etmek için harekete geçiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sezonu Ryan Kent'le açan ardından Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya imzayı attıran Fenerbahçe, Brezilyalı süper star Philippe Coutinho'yla da görüşmelere başlamıştı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertlilerin son bombası ise Georginio Wijnaldum olacak.