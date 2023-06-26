Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Rumen yıldız listede

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'dan sonra bir takviyeye daha hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atabilir. İşte Kanarya'nın listesindeki o isim... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2023- 19:14