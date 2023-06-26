Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezon uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Rumen yıldız listede
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'dan sonra bir takviyeye daha hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atabilir. İşte Kanarya'nın listesindeki o isim... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Sarı lacivertli yönetim sezonun sona ermesinin ardından gelecek sezon için kolları sıvadı.